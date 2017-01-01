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Nissan прекратит продавать Infiniti в Европе

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Nissan прекратит продажи Infinitі в Западной Европе к лету 2020 года. Компания рассчитывает активизировать продажи на рынках США и Китая.
Fdnj Infinitі не будут продавать в Западной Европе
Fdnj Infinitі не будут продавать в Западной Европе
uk.infiniti.ua

Японский автоконцерн Nissan прекратит продажи автомобилей марки Infiniti в Западной Европе к июню 2020 года, активизировав продажи на рынках США и Китая. Об этом говорится в опубликованном в среду, 13 марта, заявлении компании, сообщает ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, производство этих автомобилей на заводе в британском городе Сандерленд планируется прекратить к концу текущего года.

На линии сборки Infinity работают 250 человек, тогда как на всем заводе Nissan в Сандерленде насчитывается 7 тыс. рабочих. Nissan обещала сделать все возможное, чтобы попадающие под сокращение смогли сохранить свои рабочие места.

В Nissan подчеркивают, что решение прекратить продажи Infiniti в Западной Европе связано с острой конкуренцией на европейском авторынке. В то же время компания рассчитывает активизировать продажи на рынках США и Китая.

Как сообщалось, крупнейшие производители автомобилей прогнозируют падение продаж. Спад в автомобильном секторе происходит после нескольких лет мощного роста, и эти изменения уже привели к вынужденному закрытию предприятий по всему миру.

Напомним, в Европе упали продажи автомобилей впервые за пять лет – до чуть более 15,6 млн машин. Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок по итогам 2018 года стала группа Volkswagen.

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Теги: Европа, продажи, Infiniti, продажа автомобилей
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Источник: korrespondent.net

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