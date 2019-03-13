Кремль отреагировал на антироссийские законы США

"Конечно, подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять, это продолжающаяся весьма недружественная такая оголтелая русофобская линия. Скажем так, это скорее продолжение такой эмоциональной экзальтации, поэтому сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они скорее находятся в плену вот этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к тем действиям, которые наилучшим образом, с нашей точки зрения, соответствовали бы интересам двух стран", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, считают ли в Кремле расследование дела об убийстве Бориса Немцова эффективным и завершенным, и не будет ли ему придаваться особый статус в связи с тем, что оно все чаще фиксируется в международных документах, Песков заметил: "Вы знаете, фиксация в документах третьих стран в данном случае для нас не имеет никакого значения, это внутреннее дело Российской Федерации".