Кремль отреагировал на антироссийские законы США
Эмоции не дают американским законодателям возможности трезво оценить обстановку между странами, считает Песков.
Комментируя антироссийские инициативы Конгресса США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают от американских законодателей трезвых оценок, поскольку продолжается "недружественная русофобская линия", сообщает РИА Новости в среду, 13 марта.
"Конечно, подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять, это продолжающаяся весьма недружественная такая оголтелая русофобская линия. Скажем так, это скорее продолжение такой эмоциональной экзальтации, поэтому сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они скорее находятся в плену вот этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к тем действиям, которые наилучшим образом, с нашей точки зрения, соответствовали бы интересам двух стран", - сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, считают ли в Кремле расследование дела об убийстве Бориса Немцова эффективным и завершенным, и не будет ли ему придаваться особый статус в связи с тем, что оно все чаще фиксируется в международных документах, Песков заметил: "Вы знаете, фиксация в документах третьих стран в данном случае для нас не имеет никакого значения, это внутреннее дело Российской Федерации".
Как известно, накануне в Палате представителей Конгресса одобрили пакет законопроектов, которые направлены на противодействие политике Кремля, затрагивает вопрос статуса Крыма, убийства Бориса Немцова и возможных расследований о доходах президента РФ Владимира Путина.
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Ради такой печальной новости песков даже часы сныл за 500тыщ баксов., а то еще холопы слюной подавятся и в сказку не поверят!