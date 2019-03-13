Крупнейшая афера: в США разоблачили схему коррупции в ВУЗах

В США разоблачили масштабную схему подкупа для поступления в престижные университеты и колледжи страны. Обвинения выдвинули против 50 человек, среди которых телезвезды, крупные инвесторы, модельеры.

В США разоблачили масштабную схему подкупа для поступления в ВУЗы first-americans.spb.ru

Масштабное расследование Министерства юстиции США разоблачило самую масштабную за все времена схему взяток и подкупов, а также обмана системы тестирования при поступлении в наиболее престижные университеты и колледжи страны. Прокуратура огласила обвинение по делу во вторник, 12 марта, сообщило американское центральное издание The New York Times.

"Федеральные прокуроры во вторник вынесли обвинение против 50 человек, привлеченных к дерзкой схеме покупки мест на первых курсах в Йельском, Стэнфордском и других именитых университетах", - отмечается в сообщении.

Среди обвиняемых – 33 состоятельных родители, в том числе голливудские звезды и известные бизнесмены, которые платили порой миллионные взятки за поступление детей в вузы.

При этом называются имена некоторых из них: телезвезда Лори Лофлин и ее муж, модельер Моссимо Джаннулли; актриса Фелисити Хаффман; инвестор Уильям Макглашан-младший.

Кроме того, в схеме были задействованы главные тренеры университетских команд, которые брали деньги за оформление фиктивных спортивных рекомендаций детям, чтобы принять их на обучение как выдающихся спортсменов.

"Раскрыта во вторник схема была потрясающей по своим масштабам и дерзости", - пишет издание.

Дело расследуется по категории финансовых преступлений и мошенничества.

Одной из центральных фигур, которая организовала все схемы, называется Вильгельм Сингер, основатель бизнес-колледжа Edge College & Career Network. Как заявили прокуроры, Сингер с сообщниками использовал свою "консультативную" фирму, чтобы фактически помочь студентам обманывать их стандартизированные тесты, а также был посредником в уплате взяток тренерам университетов, которые способствовали приему студентов с поддельными спортивными грамотами.

Дело стала самой скандальной в опыте Министерства юстиции, к расследованию которого были привлечены около 200 агентов по всей стране и выдвинуты обвинения против людей в шести штатах США.

Как собщалось, ФБР арестовало звезду сериала Отчаянные домохозяйки из-за взятки.По данным Associated Press, Фелисити Хаффман "пожертвовала" одному из колледжей 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь смогла туда поступить.

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