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В США ввели ограничения для трансгендеров на службу в армии

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Пентагон ввел ограничения для трансгендеров на службу в армии. Правила начнут действовать с 12 апреля.
Армия США ограничила присутствие трансгендеров
Армия США ограничила присутствие трансгендеров

Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничении допуска трансгендеров к несению воинской службы в Вооруженных силах страны, сообщает в среду издание USA Today.

Новые правила предполагают, что трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность не соответствует полу, определенному при рождении, - не будут служить в американской армии, если им необходима гормональная терапия или хирургическое вмешательство.

Ожидается, что правила начнут действовать с 12 апреля.

Как сообщалось, Верховный суд США поддержал запрет трансгендерам служить в армии. В США Верховный суд разрешил президенту Дональду Трампу ограничить службу в армии для трансгендеров.

Напомним, в ноябре 2018 года Администрация американского президента Дональда Трампа попросила Верховный суд США пересмотреть решения нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии.

Перед этим Трамп пообещал защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств так же, как и права всех остальных людей.

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Теги: США, Пентагон, трансгендер, армия США
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Источник: korrespondent.net

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