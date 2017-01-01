Видео первого ядерного взрыва отреставрировали

На видео показано первое в мире испытание технологии ядерного оружия, произошедшее 16 июля 1945 года.

В Сети опубликовали отреставрированное видео с первого в мире испытания ядерного оружия Тринити. Ролик опубликован на канале atomcentral в Youtube.

Запечатленный на пленку взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико.

Его мощность была эквивалентна примерно 21 килотонне тротилла. Находившаяся неподалеку от эпицентра башня "исчезла", а асфальт вокруг нее расплавился практически до состояния песка.

Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта США, в ходе которого были созданы три атомные бомбы. На испытаниях Тринити взорвали снаряд под названием Штучка, две другие бомбы этого типа – Малыш и Толстяк - сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Напомним, США заложили в бюджет на 2020 год на ядерное оружие $14 млрд. В эту сумму входят расходы на разработку нового стратегического бомбардировщика B-21 и атомные подлодки Columbia.

Ранее в НАТО заявили о необходимости ядерных миссий. Генсек Альянса сказал, что цель НАТО – мир без ядерного оружия, однако нельзя отказываться от него в одностороннем порядке.

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