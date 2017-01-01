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Опубликован рейтинг городов мира по качеству жизни

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Киев расположился в конце второй сотни городов из 231 в списке, но удержал свои прошлогодние позиции.
Вена признана лучшим городом для жизни в мире
Вена признана лучшим городом для жизни в мире

В сети появился обновленный рейтинг лучших для жизни городов. Информацию опубликовала международная консалтинговая компания Mercer.

Многоразовый лидер этого списка Вена заняла первую строчку и в обновленном рейтинге. На втором сете оказался швейцарский Цюрих, а на третьем Ванкувер, Канада.

Киев расположился на 173 месте в мире по качеству жизни между столицей Уганды Кампалой и российским Санкт-Петербургом. Всего в рейтинге представлен 231 город.

В десятке лучших также оказались Мюнхен, Окленд, Дюссельдольф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель. Замкнули список Сана в Емене, Банги в Центральной Африканской республике и иракский Багдад.

Накануне Fitch подтвердило дефолтный рейтинг Украины. Также сообщалось о том, что была названа страна с самым грязным воздухом.

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Теги: рейтинг, Киев, города, Вена, качество жизни
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Источник: korrespondent.net

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