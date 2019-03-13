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На Филиппинах в столкновениях армии с боевиками погибли 12 человек

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В столкновения между армией и антиправительственными формированиями на юге Филиппин погибли трое военных и девять боевиков.
Филиппинские военные
Филиппинские военные

На Филиппинах в ходе столкновений между армией и антиправительственными формированиями на юге страны погибли трое военнослужащих и девять боевиков. Об этом в среду, 13 марта, сообщает Синьхуа.

Указано, что столкновения в провинции Магинданао произошли после того, как правительственные войска узнали, что там засели более 100 боевиков группировки "Бойцы исламского освобождения Бангсаморо" (BIFF).

"Армия задействовала боевые самолеты, вертолеты и гаубицы и эвакуировала более 16 тысяч местных жителей. По состоянию на 12 марта военные уничтожили восемь боевиков BIFF и одного члена группировки "Маутен". С правительственной стороны погибли трое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ранее два человека погибли при взрыве в мечети на филиппинском острове Минданао.

Перед этим в результате двух взрывов у церкви на Филиппинах погибли 27 человек. Ответственность за взрывы взяло на себя Исламское государство. 

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Теги: террористы, жертвы, Филиппины, гибель, столкновения, вооруженное нападение, Боевики, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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