Брэксита не будет? Что творится в Британии

Палата общин парламента Великобритании во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС. Впереди еще два голосования - за выход из союза без соглашения, и об отсрочке прощания с ЕС.

Британия все никак не решится, выходить ей из ЕС или нет

Великобритания все никак не может договориться о том, как именно ей выходить из ЕС. А тем временем до запланированного выхода Британии из ЕС остается 16 дней.

В начале недели Тереза Мэй согласовала с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером новые условия, но британский парламент снова их отверг.

Причем в этот раз Мэй потерпела действительно разгромное поражение: против проекта проголосовали почти две трети депутатов Палаты общин, включая многих однопартийцев премьер-министра.

В среду, 13 марта, правительство внесет в Палату общин вопрос о выходе из ЕС 29 марта без всякого соглашения, а 14 марта о просьбе к ЕС отсрочить выход из союзе.

Так что будет дальше?

Проблемы соглашения

Новые изменения в план выхода Британии из ЕС касались так называемого "запасного механизма" для ирландской границы и предусматривали создание специального арбитража по решению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией и подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

Однако британские депутаты считают, что изменения не снимают всех рисков того, что Британия может слишком долго оставаться в рамках "запасного механизма", а значит находиться под юрисдикцией ЕС.

Правительство Британии также опубликовало стратегию на случай выхода страны из Евросоюза без договоренностей - так называемого Жесткого Брексита. Власти Британии обязались не вводить никаких дополнительных проверок в отношении товаров и граждан, пересекающих ирландскую границу в направлении Ольстера.

В правительстве оговариваются, что в отношении некоторых категорий товаров будут введены новые таможенные правила, но их будет не много. Это опасные химикаты, краснокнижные животные и необработанные алмазы, а также приспособления, которые могут быть использованы для пыток.

Товаров, прибывающих из Ирландии, не коснутся новые временные пошлины на импорт, о введении которых британское правительство объявило в среду. При этом товары будут облагаться обычными таможенными пошлинами.

"Это единственные меры, которые правительство Соединенного Королевства может принять в одностороннем порядке, чтобы избежать появления физической границы в случае выхода Британии из ЕС без договоренностей", - говорится в заявлении.

Позиция ЕС

Президент Европарламента недавно заявил, что срок выхода Британии из ЕС может быть перенесен максимум до начала июля.

Многие высокопоставленные политики Евросоюза неоднократно заявляли, что готовы дать Британии отсрочку, но хотели бы понять, зачем она ей нужна. Если исходная позиция Лондона на переговорах не изменится, то и результат будет ровно тем же, подразумевают в Европе.

Исходная позиция, как ее сформулировала Мэй - это выход Британии из единого рынка ЕС (чтобы иметь возможность ограничить иммиграцию из Евросоюза), из таможенного союза и выход из-под юрисдикции люксембургского Европейского суда.

Источники британской прессы в Консервативной партии не исключают, что правительство Мэй, попросив ЕС об отсрочке, просто снова вынесет на голосование все тот же проект соглашения о выходе.

Не исключено, что в конце концов нужное число депутатов Палаты общин поддастся - и проект пройдет.

Досрочные выборы и новый референдум

Половина британцев хочет отставки премьер-министра страны Терезы Мэй после унизительного поражения в ходе голосования за ее соглашением с ЕС.

По данным опроса POLITICO-Hanbury, возрастает поддержка и второго референдума для отказа от выхода из Евросоюза.

Так, 50% респондентов заявили, что Тереза Мэй должна уйти в отставку, 32% выступили за сохранение за ней должности премьер-министра.

42% опрошенных выступают за проведение досрочных выборов, против этого сценария 38%.

За то, чтобы парламент отверг вариант выхода из ЕС без соглашения выступают 47% респондентов, против – 39%.

Сама Мэй ничего о своей отставке не говорит. Разговоры о том, что она вот-вот будет вынуждена уйти, идут уже несколько месяцев - а Мэй все не уходит. В декабре, выиграв голосование о доверии в партии, она пообещала уйти до очередных выборов, которые должны пройти не позже 2022 года.

Новый референдум о членстве в ЕС на данный момент считается возможным, но маловерятным вариантом развития событий. За его проведение выступают противники Брэксита, включая несколько десятков депутатов парламента. Они надеются, что на новом референдуме граждане, которые теперь гораздо больше знают о сложностях, которые несет в себе этот процесс, передумают уходить из ЕС.

Против второго референдума - правительство и очень многие политики.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин был против референдума, однако недавно передумал и сказал, что если дело дойдет до этого, лейбористы поддержат эту идею. Но все же приоритет для лидера лейбористов - досрочные выборы. Корбин - за выход из ЕС, но за сохранение при этом теснейших связей с Европой.