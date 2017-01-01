ЕП выступил за назначение спецпредставителя по Донбассу и Крыму

Спецпредставитель будет мониторить ситуацию с правами человека на оккупированных территориях, следить за выполнением Минских соглашений и деэскалацией в Азовском море.

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник за учреждение должности спецпредставителя ЕС, который будет наблюдать за ситуацией на Донбассе и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 марта.

"Европарламент рекомендует Совету ЕС, Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности... назначить нового специального представителя ЕС по Украине, сосредоточившись, в частности, на Крыме и Донбассе", – говорится в одном из пунктов документа, в котором содержатся рекомендации по части института спецпредставителей ЕС и их полномочий.

В зону ответственности назначенного на эту должность будут входить "мониторинг ситуации с правами человека на оккупированных территориях, выполнение минских соглашений, деэскалация в Азовском море и защита прав внутренне перемещенных лиц".

В целом же в документе содержатся призывы "усилить роль спецпредставителя, как эффективного инструмента внешней политики ЕС", а также "сфокусировать мандаты спецпредставителей на укреплении региональной безопасности, предотвращении и разрешении конфликтов, особенно путем содействия диалогу" между враждующими сторонами.

Следующему верховному представителю ЕС по иностранным делам, который заменит на этом посту Федерику Могерини, предлагается в первые полгода после назначения представить стратегическое видение по поводу использования спецпредставителей для выполнения глобальной стратегии ЕС.

Накануне во вторник Европарламент принял резолюцию по докладу о состоянии политических отношений ЕС и России. Депутаты поддержали сворачивание Северного потока-2. Также стало известно, что Европарламент больше не рассматривает РФ в качестве стратегического партнера.

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