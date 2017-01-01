Пилоты Boeing 737 MAX сообщают о проблемах с управлением самолетом

Зафиксировано уже несколько случаев, когда лайнеры после включения автопилота начинали снижение.

Пилот самолета Boeing 737 MAX, который потерпел авиакатастрофу в Эфиопии сообщил о проблемах управления полетом и хотел вернуться в аэропорт. Об этом заявил генеральный директор компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, сообщает в среду, 13 марта, Wall Street Journal.

Гебремариам отметил, что в записях разговоров с диспетчерами пилот не указал никаких других внешних проблем с самолетом или полетом.

Тем временем The New York Times сообщило, что в прошлом году как минимум два американских экипажа сообщили о непредсказуемом поведении самолета Boeing 737 MAX 8 после включения автопилота.

"По меньшей мере два пилота, которые выполняли полеты на Boeing 737 MAX 8 на регулярных рейсах в США, в ноябре [прошлого года] выразили тревогу по поводу того, что их самолеты внезапно "ныряли" после включения автопилота", - отмечает издание, добавляя, что в обоих случаях пилоты "сумели возобновить подъем после выключения автопилота".

По словам одного из пилотов, снижение началось через две-три секунды "после включения автоматической системы".

Издание отмечается, что проблемы, с которыми столкнулись американские пилоты, похожи на те, которые предшествовали катастрофе Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года, приведшей к гибели 189 человек. Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.

Напомним более половины всех Boeing 737 прекратили полеты после авиакатастрофы в Эфиопии.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

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