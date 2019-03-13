НАТО готовится "к нестабильности" в Черном море на годы

В последние годы НАТО было сосредоточено на усилении в Балтийском регионе, но в последние месяцы на первый план вышла ситуация в Черном и Азовском морях.

Корабли НАТО будут чаще заходить в Черное море newsland.com

Регион Черного моря морский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и дальнейшей милитаризации аннексированного Крыма. Об этом сказал заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, сообщает Европейская правда в среду, 13 марта.

"Необходимо готовиться к тому, что в ближайшие годы регион будет нестабильным, что Россия будет иметь там большое военное присутствие. Когда Россия уйдет? В ближайший период? Я так не думаю", – сказал Аппатурай во время дискуссии, организованной в Лондоне Королевским институтом международных отношений (Chatham House).

Он отметил, что в последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе на фоне агрессивных действий РФ, но в последние месяцы на первый план вышла ситуация в Черном и Азовском морях.

"Черное море сейчас является важным вопросом повестки дня для НАТО и будет таковым в ближайшие годы", – заявил Аппатурай и добавил, что "мы не забыли об Украине, Украина не снимается с повестки дня".

По его словам, Альянс рассматривает предоставление конкретной поддержки странам-партнерам, особенно Украине и Грузии, как один из основных мер по укреплению безопасности Черноморского региона.

Аппатурай отметил, что у НАТО есть "длинный список учений, которые мы проведем в Черном море в этом году".

"Вы увидите больше привлечения НАТО в Черном море и увеличение физического присутствия в стратегически важных точках. Например, в Одессе, недавно там был американский корабль", – напомнил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс намерен увеличить свое военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко считает, что наращивание активности НАТО в Черном море ухудшает ситуацию в области безопасности.

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