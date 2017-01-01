Манафорту добавили еще 43 месяца тюрьмы

В общей сложности экс-главе предвыборной кампании Трампа придется отсидеть уже 7,5 лет.

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Экс-руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт приговорен к дополнительным 43 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает AFP. Приговор был вынесен Федеральным окружным судом в Вашингтоне в среду, 13 марта.

Общий срок, к которому уже приговорили Манафорта, составляет 7,5 лет в рамках двух приговоров.

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#BREAKING Trump ex-campaign chief Paul Manafort sentenced to 43 more months in prison pic.twitter.com/BJbp60cP89 — AFP news agency (@AFP) 13 марта 2019 г.

Ранее суд Вирджинии приговорил Манафорта к 47 месяцам тюрьмы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Суд в Вашингтоне приговорил его еще к 73 месяцам за решеткой.

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В августе прошлого года экс-пиарщика Трампа признали виновным в финансовом мошенничестве. Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер требовал для него от 19,5 до 24,5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Манафорта просят дать ему маленький срок заключения.