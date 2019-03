Манафорту добавили еще 43 месяца тюрьмы

Читай также: “Охота на ведьм“: Трамп отреагировал на приговор Манафорту

Экс-руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт приговорен к дополнительным 43 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает AFP. Приговор был вынесен Федеральным окружным судом в Вашингтоне в среду, 13 марта.

Общий срок, к которому уже приговорили Манафорта, составляет 7,5 лет в рамках двух приговоров.



#BREAKING Trump ex-campaign chief Paul Manafort sentenced to 43 more months in prison pic.twitter.com/BJbp60cP89