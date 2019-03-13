Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Против Манафорта выдвинули 16 новых обвинений

Комментариев: 2
Президент США Дональд Трамп не сможет помиловать Пола Манафорта, если он будет признан виновным по делу, касающемся штата Нью-Йорк.
Полу Манафорту 1 апреля исполнится 70 лет, а впереди длительный тюремный срок
Полу Манафорту 1 апреля исполнится 70 лет, а впереди длительный тюремный срок

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом заявил окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший, сообщает The New York Times в среду, 13 марта.

По его словам, среди новых обвинений – мошенничество с ипотекой, фальсификация деловых документов и сговор. С помощью нелегальных схем Манафорт якобы получал кредиты.

"В Нью-Йорке никто не выходит за рамки закона", – заявил окружной прокурор, добавив, что расследование его коллег "привело к серьезным уголовным обвинениям, за которые подсудимый еще не ответил".

Также отмечается, что президент США может помиловать заключенных в случае федеральных преступлений. Однако он не имеет таких полномочий относительно дел отдельных штатов. Таким образом, президент Трамп не сможет помочь Манафорту.

Ранее в среду стало известно, что Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Пола Манафорта к 3,5 года заключения. Кроме того, ему присудили штраф в размере 6 миллионов долларов. Учитывая первый приговор, вынесенный на прошлой неделе, общий тюремный срок для Манафорта достиг семи с половиной лет.

Напомним, Пол Манафорт был задержан в 2017 году, его обвинили в финансовых преступлениях, а также в отказе регистрироваться иностранным агентом и в препятствовании правосудию. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о российском вмешательстве в выборы в США, обвинял Манафорта в неисполнении заключенной сделки со следствием и просил для него 24 года тюрьмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Нью-Йорк, прокуратура, Трамп, обвинения, обвинение, Дональд Трамп, Пол Манафорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ruspidor    13.03.2019, 22:26
Оценка:  0
Ruspidor
Вот ведь дoeбались да мужика... Ну что плохого в шлюхах, бухле и бабле?
doc1    13.03.2019, 22:58
Оценка:  0
doc1
Плохо то что он политическая проститутка. Которая получила миллионы долларов с кармана Януковоча!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь