Против Манафорта выдвинули 16 новых обвинений

Президент США Дональд Трамп не сможет помиловать Пола Манафорта, если он будет признан виновным по делу, касающемся штата Нью-Йорк.

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом заявил окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший, сообщает The New York Times в среду, 13 марта.

По его словам, среди новых обвинений – мошенничество с ипотекой, фальсификация деловых документов и сговор. С помощью нелегальных схем Манафорт якобы получал кредиты.

"В Нью-Йорке никто не выходит за рамки закона", – заявил окружной прокурор, добавив, что расследование его коллег "привело к серьезным уголовным обвинениям, за которые подсудимый еще не ответил".

Также отмечается, что президент США может помиловать заключенных в случае федеральных преступлений. Однако он не имеет таких полномочий относительно дел отдельных штатов. Таким образом, президент Трамп не сможет помочь Манафорту.

Ранее в среду стало известно, что Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Пола Манафорта к 3,5 года заключения. Кроме того, ему присудили штраф в размере 6 миллионов долларов. Учитывая первый приговор, вынесенный на прошлой неделе, общий тюремный срок для Манафорта достиг семи с половиной лет.

Напомним, Пол Манафорт был задержан в 2017 году, его обвинили в финансовых преступлениях, а также в отказе регистрироваться иностранным агентом и в препятствовании правосудию. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о российском вмешательстве в выборы в США, обвинял Манафорта в неисполнении заключенной сделки со следствием и просил для него 24 года тюрьмы.

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