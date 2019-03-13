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Трамп объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX

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Все авиалайнеры Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9, которые в настоящее время находятся в воздухе, имеют возможность долететь до пункта назначения.
Дональд Трамп провел брифинг в Белом доме
Дональд Трамп провел брифинг в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке в стране полетов самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9. Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме в среду, 13 марта.

"Безопасность американского народа, всех людей, является нашей первостепенной заботой", – заявил Трамп.

По его словам, Федеральное управление гражданской авиации США готовится вскоре сделать заявление о запрете.

"Мы издадим экстренное распоряжение запретить полеты 737 MAX 8 и 737 MAX 9 и других моделей самолетов, имеющих отношение к этой линейке", – отметил Трамп.

Он добавил, что все авиалайнеры данных моделей, которые в настоящее время находятся в воздухе, имеют возможность долететь до пункта назначения.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Как известно, крушение 8МАХ в Эфиопии произошло через четыре месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившихся на борту.

Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Boeing, Трамп, Дональд Трамп, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    13.03.2019, 22:47
Оценка:  0
Boxerogos
На самом деле не о безопасности людей вы заботитесь,а о собственной материальной составляющей.Ведь если в США произойдёт авиакатастрофа с самолётом,который за последние 4 месяца падал дважды,угробив более 400 человек,компания Боинг пойдёт по миру,а судебные иски будут исчисляться миллиардами баксов.
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