В США обнаружили сходства в последних катастрофах Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США заявило о "некоторых сходствах" в катастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом говорится в распространенном в среду, 13 марта, тексте распоряжения о запрете полетов этой модели самолета.

Отмечается, что расследование катастрофы ЕТ302 выявило новую информацию о конфигурации самолета сразу после взлета при изучении обломков.