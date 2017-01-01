В США обнаружили сходства в последних катастрофах Boeing
Результаты расследования крушений в Эфиопии и Индонезии указывают на некоторые сходства в происшествиях.
Федеральное управление гражданской авиации США заявило о "некоторых сходствах" в катастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом говорится в распространенном в среду, 13 марта, тексте распоряжения о запрете полетов этой модели самолета.
Отмечается, что расследование катастрофы ЕТ302 выявило новую информацию о конфигурации самолета сразу после взлета при изучении обломков.
"В совокупности с вновь полученными данными от спутниковых систем слежения за траекторией полета самолетов это указывает на некоторые сходства в происшествиях с ЕТ-302 и JT-610", - указано в документе.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп сообщил о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в США. Запрет будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.
Ранее более половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратили полеты.
Как сообщал Корреспондент.net, 10 марта пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Лайнер упал через шесть минут после взлета, никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил.
В октябре 2018 года Boeing 737 MAX, который выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после взлета. Восемь членов экипажа и 181 пассажир погибли.
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