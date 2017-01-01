Трамп назвал ситуацию с Манафортом "очень грустной"

Американский лидер посочувствовал политтехнологу, подчеркнув при этом, что не думал о его помиловании.

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие бывшему руководителю своей предвыборной кампании Полу Манафорту, которого в среду приговорили к новому тюремному сроку. Об этом в среду, 13 марта, сообщило агентство Интерфакс-Украина

"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, что это очень грустная ситуация", - отметил Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

В то же время он подчеркнул, что "в настоящее время даже не задумывался" о том, чтобы помиловать политтехнолога.

Ранее стало известно, что суд в Вашингтоне приговорил Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Также он должен выплатить почти шесть миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.

На прошлой неделе суд в штате Вирджиния приговорил политтехнолога к почти четырем годам заключения по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также он обязан выплатить 50 тысяч долларов штрафа и еще 24 миллиона долларов в качестве возмещения убытков.

Таким образом, общий тюремный срок для Манафорта достиг семи с половиной лет. С учетом того, что 30 месяцев из второго приговора будут исполнены одновременно с приговором по первому делу, принимая во внимание уже отбытый срок, Манафорт проведет в тюрьме шесть лет и девять месяцев.

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