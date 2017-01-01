Мэй частично утратила контроль над кабмином - СМИ

Британские парламентарии одобрили поправку, препятствующую реализации Brexit без сделки при любых обстоятельствах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй частично утратила контроль над собственным правительством. Об этом свидетельствуют результаты голосования 13 марта в Палате общин парламента по выходу из ЕС, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изначально Мэй заверила о возможности ее однопартийцев свободно голосовать по вопросу Brexit.

Однако потом палата общин неожиданно одобрила поправку, предлагающую исключить вариант выхода из Евросоюза без соглашения при любых обстоятельствах.

Тогда премьер распорядилась, чтобы депутаты Консервативной партии, лидером которой она является, выступили против измененного с учетом этой поправки предложения. Однако пятеро министров, в том числе "правая рука" Мэй, министр по вопросам трудоустройства и пенсий Амбер Радд, предпочли воздержаться от голосования.

По данным информагентства, представитель офиса Мэй, комментируя ситуацию, указал, что голосование против правительства является поводом к отставке министра, однако не сказал, относится ли то же самое к тем, кто решил воздержаться.

Напомним, в среду британский парламент высказался против выхода из Евросоюза без соглашения с ЕС.

После окончания голосования Мэй подтвердила, что 14 марта на рассмотрение Палаты общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Если Палата общин поддержит перенос Brexit, то кабмин обратится к ЕС с соответствующим запросом.

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