В Венесуэле полностью восстановили энергоснабжение
Власти республики сообщили о восстановлении работы электросетей на национальном уровне.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что с 14 марта полностью возобновится подача электроэнергии в стране. Его слова приводит портал El Pitazo.
"Сегодня (13 марта) на 100 процентов восстановлена подача электрической энергии на национальном уровне", - заявил Родригес в эфире государственного телевидения.
При этом он указал, что энергосистема восстановлена за исключением некоторых секторов муниципалитетов Барута и Эль-Атильо, где был зарегистрирован взрыв электрических подстанций.
Как сообщал Корреспондент.net, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.
Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.
Из-за блэкаута парламент Венесуэлы 11 марта объявил о введении чрезвычайного положения в республике.
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