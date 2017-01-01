В Венесуэле полностью восстановили энергоснабжение

Власти республики сообщили о восстановлении работы электросетей на национальном уровне.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что с 14 марта полностью возобновится подача электроэнергии в стране. Его слова приводит портал El Pitazo "Сегодня (13 марта) на 100 процентов восстановлена подача электрической энергии на национальном уровне", - заявил Родригес в эфире государственного телевидения.

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