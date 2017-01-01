Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Венесуэле полностью восстановили энергоснабжение

Комментариев: 0
Власти республики сообщили о восстановлении работы электросетей на национальном уровне.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес
 
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что с 14 марта полностью возобновится подача электроэнергии в стране. Его слова приводит портал El Pitazo.
 
"Сегодня (13 марта) на 100 процентов восстановлена подача электрической энергии на национальном уровне", - заявил Родригес в эфире государственного телевидения. 
 
При этом он указал, что энергосистема восстановлена за исключением некоторых секторов муниципалитетов Барута и Эль-Атильо, где был зарегистрирован взрыв электрических подстанций.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

Из-за блэкаута парламент Венесуэлы 11 марта объявил о введении чрезвычайного положения в республике.

Блэкаут в Венесуэле организовал Трамп - Мадуро

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: электроэнергия, Венесуэла, электричество, отключение электричества
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь