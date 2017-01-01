В МИД Германии назвали "сигналом разума" голосование по Brexit

Берлин поддержал решение британского парламента не выходить из состава Евросоюза без сделки.

"Сигналом разума", поступившим из Лондона, назвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас итоги голосования в Палате общин британского парламента, где большинство депутатов высказались против жесткого Brexit.

Реакция главы МИД ФРГ была опубликована в официальном микроблоге Twitter вечером в среду, 13 марта.

По словам Мааса, члены Палаты общин продемонстрировали, что "в большинстве своем выступают хотя бы против сценария No Deal" (при котором Brexit произойдет без соглашения с Брюсселем).

"В таком No Deal не заинтересован никто, и мы также со всей ясностью вновь и вновь подчеркивали это", - написал Маас.

Ранее в тот же день британский парламент проголосовал против жесткого Brexit, а 14 марта депутаты рассмотрят вопрос о возможной отсрочке выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

Накануне, 12 марта, члены Палаты общин не одобрили соглашение о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром Терезой Мэй.

В настоящий момент предполагается, что Великобритания выйдет из Европейского Союза 29 марта.

Источник: Русская служба DW

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