Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МИД Германии назвали "сигналом разума" голосование по Brexit

Комментариев: 0
Берлин поддержал решение британского парламента не выходить из состава Евросоюза без сделки.
Глава МИД Германии Хайко Маас
Глава МИД Германии Хайко Маас

"Сигналом разума", поступившим из Лондона, назвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас итоги голосования в Палате общин британского парламента, где большинство депутатов высказались против жесткого Brexit.

Реакция главы МИД ФРГ была опубликована в официальном микроблоге Twitter вечером в среду, 13 марта.

По словам Мааса, члены Палаты общин продемонстрировали, что "в большинстве своем выступают хотя бы против сценария No Deal" (при котором Brexit произойдет без соглашения с Брюсселем).

"В таком No Deal не заинтересован никто, и мы также со всей ясностью вновь и вновь подчеркивали это", - написал Маас.

Ранее в тот же день британский парламент проголосовал против жесткого Brexit, а 14 марта депутаты рассмотрят вопрос о возможной отсрочке выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

Накануне, 12 марта, члены Палаты общин не одобрили соглашение о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром Терезой Мэй.

В настоящий момент предполагается, что Великобритания выйдет из Европейского Союза 29 марта.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, ФРГ, МИД, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь