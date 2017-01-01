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Швеция потребовала выслать российского дипломата - СМИ

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Речь идет о сотруднике посольства России в Стокгольме, которого считают связанным со спецслужбами.
МИД Швеции вызвал посла России
МИД Швеции вызвал посла России
 
МИД Швеции вызвал в среду, 13 марта, посла России в стране Виктора Татаринцева с требованием, чтобы страну добровольно покинул российский дипломат, подозреваемый в сборе разведданных. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники.
 
Факт вызова российского посла подтвердил представитель МИД Швеции Патрик Нильссон.
 
"Могу подтвердить, что мы вызывали посла из-за действий дипломата", - отметил он.

Отмечается, что две недели назад 47-летний российский дипломат встречался со шведским инженером-консультантом, который был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ранее сообщалось, что дипломат покинул Швецию, однако этого не произошло.В связи с этим шведский МИД потребовал, чтобы россиянин добровольно выехал из страны.

Напомним, в декабре прошлого года Россия выслала из Москвы шведского дипломата. Причиной послужил отказ МИД Швеции в выдаче дипломатических виз двум российским представителям. 

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Теги: Россия, Швеция, дипломат, МИД, посол, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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