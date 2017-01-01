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В США испытают ракеты, запрещенные ДРСМД - СМИ

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Сначала Пентагон планирует протестировать крылатую ракету наземного базирования, а позже баллистическую ракету средней дальности.
Испытания американского противоракетного комплекса (архивное фото)
Испытания американского противоракетного комплекса (архивное фото)
 
Пентагон планирует провести испытания двух ракет, которые ранее были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду, 13 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Напомним, ДРСМД запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи км. 

"В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования", - отметил источник агентства на условиях анонимности.
 
По его словам, дальность данной ракеты составляет около одной тысячи км. В случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев.
 
Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре 2019 года.
 
При этом чиновник Пентагона подчеркнул, что США еще не обсуждали возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в феврале этого года США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.

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Теги: Пентагон, ракета, ракеты, договор, запуск ракеты, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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