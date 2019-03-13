Правительство Британии обсудило перенос Brexit на два года - СМИ
Члены британского правительства обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет. Об этом в среду, 13 марта, сообщила газета The Telegraph.
По ее данным, Brexit будет отложен как минимум до 30 июня, если премьер-министру Терезе Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин в необходимости поддержать на следующей неделе достигнутую с Брюсселем сделку о сотрудничестве. Если соглашение об условиях Brexit будет отклонено в третий раз, то выход из ЕС будет перенесен на "более длительный" срок, предупредила британский премьер.
Газета отмечает, что Мэй потеряла контроль над ситуацией с Brexit и над Консервативной партией, лидером которой она является. Дело в том, что сразу 18 членов правительства нарушили партийную дисциплину, отказавшись голосовать против предложения раз и навсегда заблокировать возможность реализации сценария выхода из ЕС без сделки.
Напомним, Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.
В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС через 16 дней пока остается позицией Великобритании по умолчанию в соответствии с законодательством.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet