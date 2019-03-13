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Правительство Британии обсудило перенос Brexit на два года - СМИ

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Члены британского правительства обсудили возможность переноса Brexit на два года, сообщают СМИ.
Британские члены правительства обсудили перенос Brexit
Британские члены правительства обсудили перенос Brexit
AP (архив)

Члены британского правительства обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет. Об этом в среду, 13 марта, сообщила газета The Telegraph.

По ее данным, Brexit будет отложен как минимум до 30 июня, если премьер-министру Терезе Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин в необходимости поддержать на следующей неделе достигнутую с Брюсселем сделку о сотрудничестве. Если соглашение об условиях Brexit будет отклонено в третий раз, то выход из ЕС будет перенесен на "более длительный" срок, предупредила британский премьер.

Газета отмечает, что Мэй потеряла контроль над ситуацией с Brexit и над Консервативной партией, лидером которой она является. Дело в том, что сразу 18 членов правительства нарушили партийную дисциплину, отказавшись голосовать против предложения раз и навсегда заблокировать возможность реализации сценария выхода из ЕС без сделки.

Напомним, Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.

В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС через 16 дней пока остается позицией Великобритании по умолчанию в соответствии с законодательством.

 

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Теги: Британия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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