В США открыли уголовное дело против Facebook - СМИ

В США начали расследование относительно сделок Facebook о данных пользователей. Руководство соцсети составило договор из около 150 компаниями.

Прокуратура США ведет уголовное расследование в отношении договоров, которые Facebook Inc заключила с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний. Об этом, ссылаясь на источники, пишет The New York Times.

Большое жюри в Нью-Йорке затребовало предъявления в суде документов по крайней мере от двух известных производителей смартфонов и других устройств, пишет газета, не называя их, ссылаясь на двух человек, знакомых с запросами.

Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook Inc, получив широкий доступ к информации сотен миллионов его пользователей. Кроме этих двух компаний, сделки с Facebook Inc заключали еще около 150 компаний, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony. Соглашения позволяют этим компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без запроса пользователю на согласие.

При этом издание отмечает, что за последние два года Facebook прекратил большинство партнерских отношений.

"Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим расследованиям... Мы предоставили публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это", - говорится в заявлении представителя Facebook.

Как сообщалось, Facebook обвинили в продаже личных данных пользователей. Парламентарии Великобритании обвинили американскую социальную сеть Facebook в продаже личных данных пользователей и использовании антиконкурентных практик.

Напомним, 14 декабря 2018 года в компании Facebook заявили о возможной утечке фото 6,8 млн пользователей, которые ранее были скрыты настройками приватности или неопубликованные.

А 2 ноября 2018 года данные 257 тысяч пользователей соцсети были размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения больше 80 тысяч пользователей.

