Итоги 13 марта: “атмосфера запугивания” и запрет Boeing 737 Max

Вчерашний день точно запомнился Украине и миру. Читай о самых важных новостях 13 марта.

По данным ООН, в Крыму ущемляют татар EPA/UPG

В Украине запретили полеты Boeing 737 Max; Конгресс США принял серию законопроектов против РФ: News.bigmir.net подготовил порцию самых важных событий вчерашнего дня.

В США рассказали о нарушениях прав человека в Крыму

Государственный департамент США представил ежегодный отчет касательно нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Традиционно обсудили список сфер, в которых оккупационная власть нарушает права человека на полуострове.

В Украине запретили Boeing 737 Max

Государственная авиационная служба Украины решила на некоторое время отказаться от полетов Boeing 737 Max в Украине. Это была вынужденная мера после катастрофы самолета такой серии в Эфиопии.

Разрешены только некоммерческие рейсы.

К слову, раньше у Трампа запретили использование самолетов этой серии.

Решение о Brexit снова не принято

Британский парламент снова не достиг компромисса касательно Brexit. Палата общин проголосовала против выхода Британии из состава Европейского союза без соглашения с ЕС.

Депутаты будут голосовать за отсрочку выхода Британии из ЕС.

Новый срок для Манафорта

Федеральный суд Вашингтона вынес второй приговор для Манафорта, человека, который руководил предвыборным штабом президента Дональда Трампа. За решеткой Манафорту придется провести еще 3,5 лет.

Учитывая первый приговор, на свободу Манафорт выйдет через 6 лет и 9 месяцев.

В правительстве представили новый законопроект об образовании

Кабмин представил альтернативный законопроект о полном среднем образовании. Этот документ больше ориентирован на представителей национальных меньшинств.

Его особенностью являются три модели имплементации украинского языка.

В ООН обеспокоены “атмосферой запугивания” в Украине

В ООН отметили, что нападения на представителей общественности создали “атмосферу запугивания” в Украине, пишет DW.

В организации рассказали о 164 фактах нарушений за 1,5 первых месяца 2019 года.