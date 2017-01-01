Утечка химикатов: в Малайзии закрыли более ста школ

В Малайзии закрыли 111 школ после отравлений более 200 детей и учителей. Предварительная причина - утечка химикатов.

В Малайзии закрыли 111 школ после того, как на прошлой неделе в результате предполагаемой утечки химикатов отравились более 200 детей, учителей. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил министр образования страны Мазли Малик, количество закрытых школ выросло до 111 в среду, 13 марта, с 13, закрытых днем ранее.

Власти считают, что отравление было вызвано выбросом токсичных отходов в реку возле школ в южном штате Джохор.

"Исходя из текущей ситуации и рекомендаций государственного комитета по борьбе со стихийными бедствиями, министерство образования решило немедленно закрыть все 111 школ в районе Пасир-Гуданг", - заявил министр.

Число людей, прошедших лечение, возросло до 207 по сравнению с 35, зарегистрированных на прошлой неделе. По состоянию на понедельник 44 человека находились в больнице, где шестеро находились в реанимации. Тридцать три из них являются учениками.

В Шотландии из-за утечки химвещества в ТЦ пострадали 40 человек

Напомним, в Венесуэле эвакуировали три тысячи человек из-за утечки хлора. Сведений о причинах утечки обнародовано не было. Власти приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

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