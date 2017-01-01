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США запретили полеты Boeing 737 MAX 8

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Федеральное агентство воздушного транспорта прекратило эксплуатацию Boeing 737 MAX в связи с "получением новой информации".
Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX

Федеральное агентство воздушного транспорта США объявило о запланированном расследовании двух катастроф с участием самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает Reuters.

Агентство распорядилось полностью прекратить полеты Boeing 737 MAX 8 после "получения новой информации". Ранее в США заявляли, что не видят причин для прекращения коммерческого использования самолета.

Новые данные, на которые ссылается Агентство, были получены в результате изучения обломков и касаются конфигурации самолета сразу после взлета. Кроме того, были уточнены данные спутникового слежения за траекторией полета самолета.

В Boeing призвали остановить полеты всех 737 MAX

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США официально объявило о временном прекращении полетов Boeing 737 MAX. Ранее об этом шаге объявил президент США Дональд Трамп.
 
В FAA подчеркнули, что результаты расследования крушений в Эфиопии и Индонезии указывают на некоторые сходства в происшествиях.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, Boeing, запрет, полеты
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Источник: korrespondent.net

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