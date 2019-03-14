Пожизненное заключение в Украине нарушает права человека,- ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека признал, что пожизненный срок тюремного заключения в Украине нарушает права человека.

Известно, что Украина лидирует среди 50 стран по количеству пожизненно заключенных без перспектив освобождения. Об этом сообщает Адвокат права.

Читай также: Мэр города на Днепропетровщине попался на взятке в $30 тысяч

В мире 1541 человек отбывает пожизненное заключение, но во многих странах существует реальная перспектива досрочного освобождения. В Украине пожизненно осужденный человек имеет очень мало шансов на досрочное освобождение.

Согласно законодательству, после 20 лет за решеткой заключенный может просить президента о помиловании. Но, даже если президент подпишет помилование, заключенный должен провести за решеткой еще 5 лет.

Читай также: Дело экс-налоговиков Януковича отправлено в суд

Заключение ЕСПЧ может повлиять на изменение законодательства в Украине, прогнозируют правозащитники. Заключенный, который отбывает пожизненный срок в Украине, может не дождаться помилования президента. Нужна другая альтернатива.

Напомним, в США описали нарушения прав человека в Крыму. Госдепартамент представил ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире, отдельный раздел которого посвящен аннексированному полуострову.