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Пожизненное заключение в Украине нарушает права человека,- ЕСПЧ

Комментариев: 3
Европейский суд по правам человека признал, что пожизненный срок тюремного заключения в Украине нарушает права человека.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Известно, что Украина лидирует среди 50 стран по количеству пожизненно заключенных без перспектив освобождения. Об этом сообщает Адвокат права.

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В мире 1541 человек отбывает пожизненное заключение, но во многих странах существует реальная перспектива досрочного освобождения. В Украине пожизненно осужденный человек имеет очень мало шансов на досрочное освобождение.

Согласно законодательству, после 20 лет за решеткой заключенный может просить президента о помиловании. Но, даже если президент подпишет помилование, заключенный должен провести за решеткой еще 5 лет.

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Заключение ЕСПЧ может повлиять на изменение законодательства в Украине, прогнозируют правозащитники. Заключенный, который отбывает пожизненный срок в Украине, может не дождаться помилования президента. Нужна другая альтернатива.

Напомним, в США описали нарушения прав человека в Крыму. Госдепартамент представил ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире, отдельный раздел которого посвящен аннексированному полуострову.

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Теги: суд, пожизненное заключение, ЕСПЧ, Украина
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Комментариев (3)
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klin    14.03.2019, 10:05
Оценка:  +3
klin
И это правда, давайте лучше их будем расстреливать!))
Пролисок    14.03.2019, 10:05
Оценка:  -1
Пролисок
Что можно Юпитеру......Украина же идёт не в США,а в Евросоюз,вот они и вякают.На пожизненное только за убийство сажают.Так права убитого человека убийца не нарушает?Пожизненное-всего лишь отстаивание прав предполагаемых жертв на их ЖИЗНЬ!
VSHIVANKA    14.03.2019, 10:02
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США НИЧЕГО НЕ НАРУШАЕТ ? )))
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