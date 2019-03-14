Пожизненное заключение в Украине нарушает права человека,- ЕСПЧ
Известно, что Украина лидирует среди 50 стран по количеству пожизненно заключенных без перспектив освобождения. Об этом сообщает Адвокат права.
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В мире 1541 человек отбывает пожизненное заключение, но во многих странах существует реальная перспектива досрочного освобождения. В Украине пожизненно осужденный человек имеет очень мало шансов на досрочное освобождение.
Согласно законодательству, после 20 лет за решеткой заключенный может просить президента о помиловании. Но, даже если президент подпишет помилование, заключенный должен провести за решеткой еще 5 лет.
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Заключение ЕСПЧ может повлиять на изменение законодательства в Украине, прогнозируют правозащитники. Заключенный, который отбывает пожизненный срок в Украине, может не дождаться помилования президента. Нужна другая альтернатива.
Напомним, в США описали нарушения прав человека в Крыму. Госдепартамент представил ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире, отдельный раздел которого посвящен аннексированному полуострову.