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В Калифорнии запретили смертную казнь

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В тюрьмах штата смертного приговора ожидают 737 человек. Трамп раскритиковал инициативу губернатора.
Смертной казни в Калифорнии избежат 737 заключенных
Смертной казни в Калифорнии избежат 737 заключенных
pixabay.com
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал указ о введении запрета на смертную казнь, говорится в документе, опубликованном на сайте политика.
 
 
"Мораторий на смертную казнь должен быть установлен в форме отсрочки приведения в исполнение приговора для всех людей, приговоренных к смертной казни в Калифорнии", - говорится в указе.
 
Также в документе отмечается, что введенный мораторий не обеспечивает освобождения заключенных из тюрьмы и не изменяет какого-либо действующего обвинительного приговора.
 
Также в указе утверждается, что "протокол смертельной инъекции в Калифорнии должен быть аннулирован", а "камера смерти в (тюрьме - ред.) Сан-Квентин должна быть немедленно закрыта".
 
Положения указа должны вступить в действие незамедлительно.
 
"Преднамеренное убийство другого человека - это неправильно, и я как губернатор не стану наблюдать за казнью какого-либо человека", - заявил Ньюсом.
 
Как отмечается в заявлении, в настоящее время в Калифорнии смертного приговора ожидают 737 человек.
 
Как известно, президент США Дональд Трампа раскритиковал идею отменить смертную казнь, заявив, что губернатор Калифорнии "пренебрегает мнением избирателей".
 
Ранее собщалось, что в штате Невада осужденный не выдержал длительного пребывания в тюрьме, во время которого его казнь неоднократно переносили, и покончил с собой.
 

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Теги: США, Калифорния, смертная казнь, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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