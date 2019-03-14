В РФ оценили стоимость своих запасов нефти и газа
Министерство природных ресурсов и экологии России впервые оценило запасы нефти и газа в стране, пишет РБК в четверг, 14 марта.
Так, по состоянию на конец 2017 года запасы нефти в России оценены почти в 40 трлн руб. (16,4 трлн грн), природного газа - в 11 трлн руб. (4,51 трлн грн).
Запасы коксующего угля оценены почти в 2 трлн руб. (82 млрд грн), железной руды - в 808 млрд руб. (331 млрд грн), алмазов - в 505 млрд руб. (207 млрд грн), золота - в 480 млрд руб. (197 млрд грн).
Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб. (22,6 трлн грн), или 60% ВВП России за 2017 год.
В натуральном выражении, по данным ведомства, на конец 2017 года запасы нефти составили 9,04 млрд тонн, газа - 14,47 трлн кубометров, золота - 1407 тонн, алмазов - 375 млн метрических каратов.
Отмечается, что оценивались те запасы, на которые выданы лицензии на пользование недрами.
Для сравнения информагентство приводит данные британской нефтегазовой компании BP, согласно которым, доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд тонн, газа - 35 трлн кубометров. Запасы золота в РФ, по данным Геологической службы США, составляли на тот же период 5500 тонн.
Ранее в Украине оценили запасы газа в 800 миллиардов кубометров, но при условии добычи из нетрадиционных залежей, объемы могут увеличиться в пять раз.
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значит, закончатся раньше,
Я думал там запасов намного больше ...
Это суммы значительно меньше годового бюджета США
Полторы сотни вариаций только этого твоего рабочего аккаунта - это только для тупого антиукраинского срача?
Конченая служба морального урода ...