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В РФ оценили стоимость своих запасов нефти и газа

Комментариев: 8
Опубликованные российским правительством данные значительно ниже оценок иностранных специалистов.

Министерство природных ресурсов и экологии России впервые оценило запасы нефти и газа в стране, пишет РБК в четверг, 14 марта.

Так, по состоянию на конец 2017 года запасы нефти в России оценены почти в 40 трлн руб. (16,4 трлн грн), природного газа - в 11 трлн руб. (4,51 трлн грн). 

Запасы коксующего угля оценены почти в 2 трлн руб. (82 млрд грн), железной руды - в 808 млрд руб. (331 млрд грн), алмазов - в 505 млрд руб. (207 млрд грн), золота - в 480 млрд руб. (197 млрд грн).

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб. (22,6 трлн грн), или 60% ВВП России за 2017 год.

В натуральном выражении, по данным ведомства, на конец 2017 года запасы нефти составили 9,04 млрд тонн, газа - 14,47 трлн кубометров, золота - 1407 тонн, алмазов - 375 млн метрических каратов.

Отмечается, что оценивались те запасы, на которые выданы лицензии на пользование недрами.

Для сравнения информагентство приводит данные британской нефтегазовой компании BP, согласно которым, доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд тонн, газа - 35 трлн кубометров. Запасы золота в РФ, по данным Геологической службы США, составляли на тот же период 5500 тонн.

Ранее в Украине оценили запасы газа в 800 миллиардов кубометров, но при условии добычи из нетрадиционных залежей, объемы могут увеличиться в пять раз.

 

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Теги: Россия, нефть, газ, энергоресурсы, запасы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Колишній-східняк    14.03.2019, 13:06
Оценка:  +2
Колишній-східняк
У нас всё впереди. Эта мысль тревожит (Леонид Шебаршин)
weightless    14.03.2019, 13:01
Оценка:  +1
weightless
Меньше -
значит, закончатся раньше,
Колишній-східняк    14.03.2019, 13:01
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Особенно умилила фраза "уголь энергетический и бурый, алмазы". Знают, значит, что и уголь и алмазы - это всего лишь углерод .
WTF2wtf    14.03.2019, 12:33
Оценка:  +4
WTF2wtf
Всего-то???
Я думал там запасов намного больше ...
Это суммы значительно меньше годового бюджета США
fkrfyfan    14.03.2019, 12:43
Оценка:  -6
fkrfyfan
Читай внимательно статью придурок и думай о запасах на украине
WTF2wtf    14.03.2019, 12:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Бот-украинофобко, пшло нах
VSHIVANKA    14.03.2019, 12:49
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ТЫ МЕНЬШЕ ДУМАЙ ДУРИЛКА УКРОПНАЯ , ТЕБЕ ЭТО НЕ ИДЁТ ...)))
WTF2wtf    14.03.2019, 12:55
Оценка:  +3
WTF2wtf
Бот-гермафродитко, российский бюджет платит таким конченым нацикам как ты?
Полторы сотни вариаций только этого твоего рабочего аккаунта - это только для тупого антиукраинского срача?
Конченая служба морального урода ...
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