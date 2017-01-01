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21-летнюю британку не пустили в самолет из-за откровенного наряда

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Молодую британку Эмили О'Коннор не пустили на борт самолета из-за того, что она приоткрыла плечи, грудь и живот.
Девушка возмущена таким отношением к себе
Девушка возмущена таким отношением к себе
twitter.com/emroseoconnor

Инцидент случился 12 марта. Тогда девушка возвращалась с Бирмингема в Тенерифе, но при посадке возникли непредвиденные сложности. Представители авиакомпании “Томас Кук” сообщили, что пропустить девушку на борт не могут поскольку ее внешний вид “оскорбляет пассажиров”. Об этом сама девушка рассказала на своей странице в Twitter.

После этих слов девушка спросила пассажиров, оскорбляет ли их ее внешний вид. На что один из мужчин сказал:

Заткнись жалкая женщина. Надень куртку.

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На эти оскорбления члены экипажа абсолютно никак не отреагировали.

Скандал разгорелся из-за того, что представителей авиаперевозчика не устроил кроп-топ, в котором была одета Эмили. Ее попросили одеться поскромнее, или же покинуть борт боинга.

К слову, мнения пользователей сети разошлись. Одни заступились за девушку, назвав представителей авиакомпании сексистами, а другие - посоветовали тщательно подбирать одежду для авиаперелетов.

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Напомним, Трамп подверг критике современные самолеты. Результаты расследования крушений в Эфиопии и Индонезии указывают на некоторые сходства в происшествиях.

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Теги: британка, откровенный вид, авиакомпания, кроп-топ
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