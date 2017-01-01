Обрушение здания школы в Нигерии: погибли 18 человек

При обрушении здания школы в Нигерии погибли 18 человек. Из-под завалов здания был спасен 41 пострадавший.

Число погибших при обрушении здания школы в Нигерии увеличилось до 18, по меньшей мере 41 человек пострадал, сообщает газета Nation со ссылкой на уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Лагос Джиде Идриса (Jide Idris).



Идрис добавил, что в четверг спасательная операция на месте обрушения будет продолжена.

Как сообщает издание со ссылкой на местную службу спасения, из-под завалов здания был спасен 41 человек.

Как сообщалось, в среду, 13 марта, в Нигерии обрушилась школа, под завалами были более ста человек. К месту происшествия направлялись родители, которые пытались найти своих детей. Информация о причинах обрушения пока не поступала.

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