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Обрушение здания школы в Нигерии: погибли 18 человек

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При обрушении здания школы в Нигерии погибли 18 человек. Из-под завалов здания был спасен 41 пострадавший.
Причины обрушения трехэтажного здания пока не установлены
Причины обрушения трехэтажного здания пока не установлены
twitter.com/GianZelaya

Число погибших при обрушении здания школы в Нигерии увеличилось до 18, по меньшей мере 41 человек пострадал, сообщает газета Nation со ссылкой на уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Лагос Джиде Идриса (Jide Idris).

Идрис добавил, что в четверг спасательная операция на месте обрушения будет продолжена.
Как сообщает издание со ссылкой на местную службу спасения, из-под завалов здания был спасен 41 человек.

Как сообщалось, в среду, 13 марта, в Нигерии обрушилась школа, под завалами были более ста человек. К месту происшествия направлялись родители, которые пытались найти своих детей. Информация о причинах обрушения пока не поступала.

 
Напомним, при обрушении церкви в Нигерии в декабре 2016 года погибли не менее 60 человек.
 
 

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Теги: школа, Нигерия, обрушение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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