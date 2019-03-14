Будут искать деньги. Зачем США активы Путина?

Палата представителей Конгресса США требует от директора Национально разведки за полгода подготовить отчет об активах президента РФ.

США намерены продолжить санкционное давление на Россию. Теперь дело дошло и до самого президента РФ Владимира Путина. Традиционно против глав государств санкции не вводятся, но американские конгрессмены решили оценить активы и связи российского президента.

Что из этого получится, разбирался Корреспондент.net.

Сразу четыре законопроекта

13 марта, нижняя палата Конгресса США одобрила сразу 4 законопроекта, которые касаются России.

Палата представителей приняла резолюцию, которая осуждает сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова и призывает РФ провести международное расследование преступления, а Белый дом - ввести санкции против его предполагаемых организаторов и исполнителей.

Также Конгресс обязал директора Национальной разведки США в течение 90 дней предоставить отчет о возможных военных действий РФ против НАТО.

Один из одобренных документов запрещает правительству США юридически или фактически признавать Крым российской территорией.

И последний - требует от директора Нацразведка США за полгода подготовить для конгрессменов отчет об активах Владимира Путина.

Для того чтобы все эти проекты вступили в силу они еще должны пройти Сенат. Но в Конгрессе за них голосовали представители обеих американских санкций.

Что проверят

Документ о проверке российского президента называется - Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина.

Авторы законодательной инициативы – члены Палаты представителей Вал Деминг (демократ от штата Флорида) и Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк).

Законопроект обязывает американскую разведку раскрыть сведения о доходах российского президента и всех членов его семьи, как в пределах РФ, так и за рубежом. Также раскрытию подлежат все активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Сюда же должны будут быть внесены все подставные или посреднические структуры, если они используются.

Также разведка должна показать деловые связи российского руководителя. “Выявлению подлежат наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи, которые являются сторонниками Путина”, - говорится в тексте законопроекта.

Подготовленный ЦРУ отчет должен быть публичным, хотя может включать в себя некоторые секретные приложения.

Реакция России

Пакет законопроектов о противодействии России, одобренный Палатой представителей США, не внесет позитива в отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на двусторонние отношения). Это продолжение недружественной, оголтелой русофобской линии. Это продолжение эмоциональной экзальтации. Любой специалист, который хоть немного знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать”, - заявил Песков.

Согласно официальной декларации, доход Путина в 2017 году составил более 18,7 миллионов рублей, в то время как годом ранее президент заработал 8,86 миллионов рублей. В пресс-службе объяснили, что увеличение в 2017 году доходов Путина связано с продажей им неких неназванных объектов недвижимости. Также, по официальной версии, в собственности Путина значатся квартира, гаражное место, автомобили ГАЗ М-21, Нива и автомобильный прицеп Скиф.

Неофициальные данные другие. Британское BBCоценивает состояние Путина в 40 миллиардов долларов, и называет его самым богатым человеком в Европе.

Что-то из этого получится?

Нечто подобное в Соединенных Штатах уже предпринимали. В январе 2018 года власти США выпустили так называемый “кремлевский доклад” – список российских чиновников и бизнесменов, в общей сложности 210 человек, которых американские аналитики посчитали близкими к президенту России.

На самом деле в список попали более-менее все российские чиновники высокого ранга. Попадание в этот перечень персоналий не означало автоматического введения против них санкций, но психологическое давление – оказывало. То есть разведка подошла к составлению этого самого списка достаточно формально. Эксперты прогнозируют, что также может произойти и с состоянием Путина.

“Вспоминается то, что в законе 2017 года, акте противодействия противникам США из-за санкций, соответственно, там было другое немножко условие, но очень похожее, подготовить доклад об олигархах и приближенных к Путину, вместе с их активами. Мы видели, что из этого вышло, кремлевский список формальный, санкции против Дерипаски, которые затем были сняты. То есть, никто не дает гарантию, что разведка снова не подойдет очень формально. Я бы ни переоценивал значение этого законопроекта”, - отмечает заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.