В посольстве КНДР в Испании обнаружили арсенал оружия
В Испании полиция в ходе обысков в здании посольства КНДР в Мадриде обнаружила арсенал оружия. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает El Mundo.
Указано, что после инцидента с нападением на указанное посольство 22 февраля полиция проводила проверку в дипломатическом ведомстве, чтобы найти доказательства нападения.
В результате полицейские обнаружили арсенал с большим количеством оружия, в основном длинноствольного, в том числе винтовки и ружья. При этом источники газеты не уточнили, сколько именно единиц оружия было найдено.
Не исключается, что оружие использовали нападавшие.
Ранее сообщалось, что КНДР намерена четко придерживаться своих обязательств по денуклеаризации и выражает готовность к продолжению переговоров с США.
По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.
Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог о денуклеаризации КНДР.
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