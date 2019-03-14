В посольстве КНДР в Испании обнаружили арсенал оружия

В ходе обысков в здании посольства Северной Кореи в Мадриде испанские правоохранители обнаружили арсенал оружия.

В Испании полиция в ходе обысков в здании посольства КНДР в Мадриде обнаружила арсенал оружия. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает El Mundo.

Указано, что после инцидента с нападением на указанное посольство 22 февраля полиция проводила проверку в дипломатическом ведомстве, чтобы найти доказательства нападения.

В результате полицейские обнаружили арсенал с большим количеством оружия, в основном длинноствольного, в том числе винтовки и ружья. При этом источники газеты не уточнили, сколько именно единиц оружия было найдено.

Не исключается, что оружие использовали нападавшие.

Ранее сообщалось, что КНДР намерена четко придерживаться своих обязательств по денуклеаризации и выражает готовность к продолжению переговоров с США.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог о денуклеаризации КНДР.

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