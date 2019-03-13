В США столкнулись одномоторные самолеты, есть жертва
В аэропорту Комптон/Вудли американского штата Калифорния вечером в среду, 13 марта, столкнулись два легких одномоторных самолета. В результате один человек погиб, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителей Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Два легких самолета столкнулись, в результате чего один из них загорелся. Сообщается, что один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.
Причина инцидента пока не установлена. FAA расследует обстоятельства столкновения.
Ранее в Индии истребитель разбился, столкнувшись с птицей. Пилот удачно катапультировался.
Также сообщалось, что в США разбился легкомоторный самолет. Жертвой крушения самолета стал его 64-летний пилот.
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