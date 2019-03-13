В США столкнулись одномоторные самолеты, есть жертва

Один человек погиб и один был ранен в результате столкновения двух самолетов в Калифорнии.

В аэропорту Комптон/Вудли американского штата Калифорния вечером в среду, 13 марта, столкнулись два легких одномоторных самолета. В результате один человек погиб, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителей Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Два легких самолета столкнулись, в результате чего один из них загорелся. Сообщается, что один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.

Причина инцидента пока не установлена. FAA расследует обстоятельства столкновения.

Ранее в Индии истребитель разбился, столкнувшись с птицей. Пилот удачно катапультировался.

Также сообщалось, что в США разбился легкомоторный самолет. Жертвой крушения самолета стал его 64-летний пилот.

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