МИД Польши снова акцентировал внимание на исторических проблемах с Украиной

В Сейме Польши снова обсудили взаимоотношения с Украиной. Глава польского МИДа уверен, что между странами есть взаимопонимание.

В Польше назвали отношения с Украиной очень хорошими twitter.com/KancelariaSejmu/

Министр иностранных дел Польши Яцек Чепутович в ежегодном отчете касательно внешней политики отметил, что Польша во всем поддерживает Украину. Камнем спотыкания вот уже много лет являются именно исторические противоречия. Об этом сообщает пресс-служба Сейма в Twitter.

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Глава МИДа Польши отметил, что отношения между странами являются хорошими, а иногда - слишком хорошие.

Чепутович акцентировал, что Польша совместно с Украиной смогли наладить эффективную торговлю. В Польше учатся 40 тысяч украинских студентов, работают несколько сотен тысяч украинцев. Кроме того, Польша одной из первых поддержала Украину после конфликта в Азовском море.

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Между тем, основной причиной разногласий между Украиной и Польшей являются исторические противоречия. Политик имел в виду запрет украинской стороны на эксгумацию останков поляков, которые захоронены в Украине.

Напомним, в Польше шесть мужчин избили таксиста-украинца. В Варшаве шесть нетрезвых поляков жестоко избили водителя Uber, поскольку тот оказался гражданином Украины.