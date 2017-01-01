МИД Польши снова акцентировал внимание на исторических проблемах с Украиной
Министр иностранных дел Польши Яцек Чепутович в ежегодном отчете касательно внешней политики отметил, что Польша во всем поддерживает Украину. Камнем спотыкания вот уже много лет являются именно исторические противоречия. Об этом сообщает пресс-служба Сейма в Twitter.
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Глава МИДа Польши отметил, что отношения между странами являются хорошими, а иногда - слишком хорошие.
Minister @MSZ_RP Jacek Czaputowicz przedstawia priorytety polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Wystąpieniu przysłuchują się @prezydentpl, @PremierRP, członkowie rządu, posłowie i korpus dyplomatyczny.— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 14 березня 2019 р.
📽️Transmisja w Youtube 👉https://t.co/5FnoU17WqI #Dyplomacja2019 pic.twitter.com/nu7bQBEIx7
Чепутович акцентировал, что Польша совместно с Украиной смогли наладить эффективную торговлю. В Польше учатся 40 тысяч украинских студентов, работают несколько сотен тысяч украинцев. Кроме того, Польша одной из первых поддержала Украину после конфликта в Азовском море.
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Между тем, основной причиной разногласий между Украиной и Польшей являются исторические противоречия. Политик имел в виду запрет украинской стороны на эксгумацию останков поляков, которые захоронены в Украине.
Напомним, в Польше шесть мужчин избили таксиста-украинца. В Варшаве шесть нетрезвых поляков жестоко избили водителя Uber, поскольку тот оказался гражданином Украины.