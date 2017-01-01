В Алжире разбился военный самолет - СМИ

В алжирской провинции Оран разбился военный самолет, в результате чего погиб пилот воздушного судна.

На северо-западе Алжира во время катастрофы военного самолета в провинции Оран погиб пилот. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает со ссылкой на источники телеканал En-Nahar.

Указано, что самолет потерпел крушение во время ночных тренировочных полетов в высшей авиационной школе ат-Тафрави. Пилот был учеником этой школы.

При этом название модели самолета телеканалом не приводится.

Ранее в Индии истребитель разбился, столкнувшись с птицей. Пилот удачно катапультировался.

Также сообщалось, что в США разбился легкомоторный самолет. Жертвой крушения самолета стал его 64-летний пилот.

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