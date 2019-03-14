В Италии насильников оправдали из-за "непривлекательности" жертвы

Судьи сочли, что девушка выглядела слишком "маскулинно" для изнасилования.

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В итальянском городе Анкона около 200 человек собрались на акцию протеста возле апелляционного суда из-за того, что с двух мужчин сняли обвинения в изнасиловании. Об этом пишет The Guardian.

Причиной снятия обвинений судьи назвали то, что женщина показалась им “слишком маскулинной“ и “непривлекательной“.

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Причины решения суда 2017 года стали публично известны только в прошлую пятницу, 8 марта когда высшая апелляционная инстанция Италии отменила решение нижестоящего суда и назначила повторное рассмотрение.

В 2016 году суд первой инстанции осудил мужчин за изнасилование женщины перуанского происхождения, которой на момент нападения в 2015 году было 22 года.

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Затем они были оправданы апелляционным судом Анконы, причем в обосновании судей говорилось, что история женщины не заслуживает доверия, так как она “напоминала мужчину“ и поэтому “непривлекательна“.

Такие выводы судьи (которые все были женщинами), сделали после рассмотрения фото жертвы и слов обвиняемых, что та их не привлекала, и один из них записал номер девушки как “Викинг“.

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“Я прочитал это предложение еще в 2017 году, и поэтому мы передали его в Верховный суд“, - отмечает адвокат женщины Чинция Молинаро.

Дело будет пересмотрено судом в Перудже. Молинаро рассказала, что обвиняемые подсыпали женщине в напиток наркотик после того, как группа пошла в бар после вечернего урока. Врачи сказали, что ее травмы были связаны с изнасилованием, и что в ее крови был высокий уровень бензодиазепинов.

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Женщине пришлось вернуться в Перу после того, как она сообщила о мужчинах - община подвергла ее остракизму. Одна из протестующих под судом, Луиза Риззителли, называет решение судей “средневековым“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире 59-летний мужчина изнасиловал ребенка.