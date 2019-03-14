В Нью-Йорке впервые в XXI веке убили босса мафии

В последний раз лидеров преступных кланов в Нью-Йорке убивали в 1985 году. С тех пор влияние мафиозных кланов резко сократилось.

В Нью-Йорке застрелили главу мафиозного клана Гамбино Франка Кали. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что это произошло вечером 13 марта около дома Кали в Стейтен-Айленде. Неизвестный выстрелил в Кали несколько раз, а затем уехал на машине. Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

53-летний Кали был главой семьи Гамбино с 2015 года. Полицейские источники описывали его как "босса старой школы", который старался по возможности не привлекать к себе внимания. Кали один раз сидел в тюрьме - в 2008 году он получил 16-месячный тюремный срок за вымогательство (из них он отсидел только 10 месяцев).

Лидеров преступных кланов в Нью-Йорке не убивали с 1985 года. Тогда босс семьи Гамбино Пол Кастеллано был застрелен по приказу собственного подчиненного Джона Готти. После этого убийства Готти возглавил организацию.

New York Post отмечает, что убийство возле дома, где живет семья Кали, по негласным правилам мафии можно расценивать как принципиальное "неуважение". "Даже Готти [в 1985 году] выказал больше уважения. Он сделал это [убийство Кастеллано] на Манхэттене", - сказал один из источников в полиции.

Клан Гамбино является одной из "пяти семей Нью-Йорка", наряду с Бонанно, Дженовезе, Коломбо и Луккезе. Их расцвет пришелся на середину XX века, когда эти семьи контролировали почти всю преступность в городе. После серии крупных операций ФБР, проведенных в 1980-х и 1990-х годах, многие главари мафии получили длительные тюремные сроки, с тех пор влияние семей резко сократилось.

Как сообщалось, в начале марта в Италии арестовали одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро. Перед этим были задержаны 30 мафиози.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet