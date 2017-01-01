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В Иране взорвался газопровод: пять жертв

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Инцидент произошел произошел между городами Ахваз и Махшехр, недалеко от Персидского залива.
В Иране высокий риск подобных взрывов из-за износа газотранспортной инфраструктуры
В Иране высокий риск подобных взрывов из-за износа газотранспортной инфраструктуры
Getty Images

В результате взрыва газопровода на юго-западе Ирана погибли не менее пяти человек и еще шесть получили ранения. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 14 марта.

Инцидент произошел произошел между городами Ахваз и Махшехр, недалеко от Персидского залива. От взрыва загорелись автобус, грузовик и частный автомобиль. Информации о причине взрыва пока нет.

Агентство отмечает, что в Иране высокий риск подобных инцидентов из-за износа газотранспортной инфраструктуры, которую трудно поддерживать в надлежащем состоянии на фоне западных санкций.

Напомним, в прошлом году в Иране на нефтехранилище в провинции Маркази прогремел мощный взрыв. В результате два человека получили ранения и еще двое пропали без вести.

А в феврале нынешнего года на юго-востоке Ирана смертник устроил теракт в автобусе. Тогда погиб 41 человек.

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Теги: Иран, взрыв, жертвы, погибли, газопровод, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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