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Самого богатого бизнесмена Словакии обвиняют в убийстве журналиста

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Мариану Кочнеру были предъявлены обвинения более чем через год после резонансного убийства.
В смерти журналиста Яна Куцяка обвиняют мультимиллионера
В смерти журналиста Яна Куцяка обвиняют мультимиллионера
aktuality.sk

Словацкому мультимиллионеру Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает Aktuality.sk.

Мариан Кочнер – один из фигурантов материалов Куцяка, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз. Полиция тогда закрыла дело, даже не допросив Кочнера. Мультимиллионера считают приближенным к партии власти SMER.

Следователи предъявили обвинение Кочнеру более чем через год после резонансного убийства. Специальная прокуратура сегодня анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает предать огласке детали. Сейчас известно, что следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

Ранее трое подозреваемых в убийстве заявляли, что их наняла коллега Кочнера.

Убийство вызвало большие протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку. На них возложили ответственность за то, что они не расследовали деятельность Кочнера, хотя его подозревали в нескольких преступлениях, в частности экономических.

Напомним, Куцяка убили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией. Его вместе с подругой Мартиной Куснировой обнаружили застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы.

 

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Теги: Словакия, журналист, убийство, бизнесмен
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Источник: korrespondent.net

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