В Германии торнадо разрушил десятки домов

Масштабные торнадо относительно редки в Германии. Но немецкие метеорологи отметили 17 смерчей в стране в прошлом году.

В городе Рётген на западе Германии пронесся мощный торнадо, в результате которого пострадали пять человек.

Также торнадо разрушил около 30 домов. Во многих зданиях были разбиты окна, жителей 10 домов пришлось эвакуировать. Владелец местного отеля предложил бесплатное жилье пострадавшим. Еще одно временное убежище организовали в школе.

Отмечается, что масштабные разрушительные торнадо относительно редки в Германии. Несмотря на это, немецкие метеорологи отметили 17 торнадо в стране в прошлом году.

Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterliess abgedeckte D"acher und weitere Sch"aden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa — WDR aktuell (@WDR) 13 марта 2019 г.

Так, минувшей весной в Германии над федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия пронесся торнадо. Тогда пострадали два человека. Также 40-50 семей остались без крова.

Напомним, в начале марта в результате двух торнадо в американском штате Алабама погибли не менее 23 человек.

Источник: Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet