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В ЕС инициируют новый режим санкций за нарушения прав человека

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Новый санкционный режим хотят назвать в честь Сергея Магнитского. Он будет предусматривать замораживание активов и запрет на выдачу виз виновным.
В Европарламенте поддержали резолюцию, призывающую к новым санкциям за грубые нарушения прав человека
В Европарламенте поддержали резолюцию, призывающую к новым санкциям за грубые нарушения прав человека
Getty Images

Европарламент в четверг, 14 марта, принял резолюцию, призывающую к новым санкциям для наказания государственных и негосударственных субъектов, ответственных за грубые нарушения прав человека. Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

В резолюции Европарламент призывает к созданию нового режима санкций на уровне ЕС для замораживания активов и запрета выдачи виз лицам, участвующим в серьезных нарушениях прав человека.

Этот список должен содержать государственные и негосударственные субъекты, которые способствовали, физически, финансово или через акты системной коррупции, таким злоупотреблениям и преступлениям по всему миру.

Члены Европарламента заявляют, что решение о списке и исключении из него лиц, причастных к таким действиям, должна основываться на четких, прозрачных и специфических условиях, непосредственно связанных с совершенным преступлением, чтобы гарантировать тщательный судебный пересмотр.

Они также призывают страны Евросоюза создать механизм для введения санкций и общеевропейского надзора, поскольку за последние месяцы были случаи, когда европейские компании и страны нарушили санкции ЕС.

Новый режим санкций укрепил бы роль ЕС как глобального игрока в сфере прав человека и должен символически носить имя Сергея Магнитского, говорят депутаты.

Санкции против фигурантов так называемого "списка Магнитского" уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.

 

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Теги: ЕС, санкции, Европарламент, список Магнитского
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Источник: korrespondent.net

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