Самоходка Пион перевернулась при перевозке

Артиллерийская установка упала с прицепа при повороте в Ингушетии. Утверждается, что "фатальных повреждений нет".

В России перевернулась артиллерийская установка при транспортировке. Инцидент произошел в республике Ингушетия, сообщает ТАСС в четверг, 14 марта.

"Недалеко от круга Магас с прицепа упала артиллерийская установка при повороте. Часть дороги оцеплена, жертв никаких нет", – отметили в местном управлении МВД.

Также утверждается, что перевернулся 2С7 или Пион (индекс ГАБТУ – объект 216) – советская 203-мм самоходная пушка, которая до сих пор находится на вооружении армий России, Украины и некоторых других стран.

"Фатальных повреждений нет. Ее загружают обратно", – сообщили агентству.

Напомним, в прошлом году в российском Курске перевернулся танк Т-34 после военного парада в честь 75-летия битвы на Курской дуге.

Также в историческом центе Киева на Подоле зенитная установка Бук врезалась в здание бизнес-центра Astarta.

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