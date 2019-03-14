Самоходка Пион перевернулась при перевозке
В России перевернулась артиллерийская установка при транспортировке. Инцидент произошел в республике Ингушетия, сообщает ТАСС в четверг, 14 марта.
"Недалеко от круга Магас с прицепа упала артиллерийская установка при повороте. Часть дороги оцеплена, жертв никаких нет", – отметили в местном управлении МВД.
Также утверждается, что перевернулся 2С7 или Пион (индекс ГАБТУ – объект 216) – советская 203-мм самоходная пушка, которая до сих пор находится на вооружении армий России, Украины и некоторых других стран.
"Фатальных повреждений нет. Ее загружают обратно", – сообщили агентству.
Напомним, в прошлом году в российском Курске перевернулся танк Т-34 после военного парада в честь 75-летия битвы на Курской дуге.
Также в историческом центе Киева на Подоле зенитная установка Бук врезалась в здание бизнес-центра Astarta.
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