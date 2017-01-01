Германия передала Украине древнюю грамоту Петра I

В грамоте царь Петр просил митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского патриарха.

Статс-секретарь МИД ФРГ Вальтер Линднер передал послу Украины в Германии Андрею Мельнику датированную 1708 годом грамоту российского царя Петра I о назначении Киевского митрополита. Церемония состоялась в германском МИД в Берлине, сообщает ТАСС в четверг, 14 марта.

Утверждается, что в документе Петр I подтверждает назначение митрополита. В грамоте также описываются его права и положение киевской митрополии.

В свою очередь посол Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в грамоте царь Петр просил митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского патриарха.

"Как символично: на днях она познакомится с нашим Томосом", – отметил украинский дипломат.

Как заявили в МИД ФРГ, оригинальный документ с 1950-х годов находился в библиотеке Института по изучению истории Восточной Европы и страноведения Тюбингенского университета.

По данным историков, грамота еще в 1931 году находилась в Национальной библиотеке имени В. И. Вернадского в Киеве. Германо-украинская группа экспертов пришла к выводу, что грамота с высокой долей вероятности как военная добыча была увезена нацистами в 1941 году из Киева в Германию.

МИД ФРГ содействовал изучению документа группой исследователей из ФРГ и Украины. Работа велась с июля по октябрь 2016 года в архивах Киева, Берлина, Тюбингена и Фрайбурга-им-Брайсгау.

Министр по науке, исследованиям и искусству федеральной земли Баден-Вюртемберг Терезия Бауэр по согласованию с внешнеполитическим ведомством ФРГ и Тюбингенским университетом приняла решение передать документ Украине. Об обстоятельствах попадания в библиотеку известно лишь, что его приобрел для университета в конце 1950-х годов профессор Вернер Маркерт, основатель и первый директор Института по изучению истории Восточной Европы и страноведения.

Ранее стало известно, что в Украину из США вернется полотно художника Михаила Панина, вывезенное во время Второй мировой войны из Днепропетровского художественного музея. Картина называется "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Также сособщалось, что Украина передала Польше документы о советских репрессиях. Архивные материалы содержат около 60 тысяч страниц. Они связаны с преследованием поляков, живших в СССР.

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