Встречу Трампа и Си Цзиньпина отложили - СМИ

Встреча лидеров США и КНР, на которой должны подписать торговое соглашение, состоится в ане ранее апреля, пишут СМИ.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой ожидается подписание торгового соглашения, состоится, вероятнее всего, не раньше апреля. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что дата встречи лидеров двух стран пока не назначена и переговоры продолжаются

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти усомнились в целесообразности проведения встречи Си Цзиньпина и Трампа до того, как Пекин и Вашингтон достигнут окончательной договоренности по торговым вопросам.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля прошлого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

С начала года уже прошло два раунда переговоров по торговой сделке. Стороны заявляют о положительных сдвигах.

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