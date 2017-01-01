В Индии обрушился пешеходный мост: 16 пострадавших
В индийском городе Мумбаи обрушился пешеходный мост. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает NDTV.
По данным телеканала, в результате инцидента пострадали, по меньшей мере, 16 человек.
В частности, уточняется, что обрушение моста произошло около вокзала Чхатрапати Шиваджи.
Известно, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели.
Ранее в Греции в результате наводнения обрушился старый мост, который был построен на острове Крит 111 лет назад.
Как сообщалось, в Румынии обвалился пешеходный мост. Рухнувший на железнодорожные пути мост на несколько часов заблокировал сообщение между Бухарестом и Молдовой.
Перед этим пешеходный мост рухнул в Киеве. На месте обвала остались только проржавевшие и деформированные металлические конструкции.
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