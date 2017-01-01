В Индии обрушился пешеходный мост: 16 пострадавших

В густонаселенном индийском городе Мумбаи обрушился пешеходный мост, в результате чего пострадали минимум 16 человек.

В результате происшествия пострадали минимум 16 человек

В индийском городе Мумбаи обрушился пешеходный мост. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает NDTV.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали, по меньшей мере, 16 человек.

В частности, уточняется, что обрушение моста произошло около вокзала Чхатрапати Шиваджи.

Известно, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Ранее в Греции в результате наводнения обрушился старый мост, который был построен на острове Крит 111 лет назад.

Как сообщалось, в Румынии обвалился пешеходный мост. Рухнувший на железнодорожные пути мост на несколько часов заблокировал сообщение между Бухарестом и Молдовой.

Перед этим пешеходный мост рухнул в Киеве. На месте обвала остались только проржавевшие и деформированные металлические конструкции.

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