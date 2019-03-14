Расследование о вмешательстве в выборы США завершено - СМИ
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года завершено. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает NPR со ссылкой на источники в Минюсте.
Сообщается, что команду спецпрокурора покидает ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.
"Его уход является верным признаком того, что Мюллер и его команда завершили работу", - говорится в сообщении.
Кроме того, указывает NPR, недавно команду Мюллера покинул агент ФБР Дэвид Арчи, который с 4 марта перешел на работу в Ричмонде.
После заявления об окончании расследования Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.
Ранее сообщалось, что в США продлили расследование "российского дела". Также в декабре стало известно, что в США проверяют все организации Трампа. Сообщалось о первых найденных нарушениях.
Как известно, спецпрокурор Мюллер уже почти два года занимается расследованием попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.
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