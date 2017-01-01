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Названа причина гибели аргентинской подлодки Сан-Хуан

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В аккумуляторные баки субмарины попала вода, что вызвало короткое замыкание и взрыв, считает следствие.
При крушении на подлодке Сан-Хуан погибли 44 человек
При крушении на подлодке Сан-Хуан погибли 44 человек
Причиной гибели подлодки Сан-Хуан стал взрыв. Об этом в четврег, 14 марта, заявил командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден, сообщает телеканал TN.
 
 
"Определенно, был взрыв", - сказал Бурден.
 
Контр-адмирал отметил, что перед отправлением в плавание подлодка была в хорошем состоянии и он полностью доверял решениям командира субмарины.
 
По данным расследования, подводная лодка пострадала от попадания воды в аккумуляторные баки, что вызвало короткое замыкание. Предположительно, морская вода протекала через клапан E19.
 
Напомним, подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека.
 
Субмарину нашли спустя год деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.
 
 

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Теги: Аргентина, взрыв, подлодки, Подводная лодка, субмарина
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Источник: korrespondent.net

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