Названа причина гибели аргентинской подлодки Сан-Хуан
В аккумуляторные баки субмарины попала вода, что вызвало короткое замыкание и взрыв, считает следствие.
Причиной гибели подлодки Сан-Хуан стал взрыв. Об этом в четврег, 14 марта, заявил командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден, сообщает телеканал TN.
"Определенно, был взрыв", - сказал Бурден.
Контр-адмирал отметил, что перед отправлением в плавание подлодка была в хорошем состоянии и он полностью доверял решениям командира субмарины.
По данным расследования, подводная лодка пострадала от попадания воды в аккумуляторные баки, что вызвало короткое замыкание. Предположительно, морская вода протекала через клапан E19.
Напомним, подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека.
Субмарину нашли спустя год деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.
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