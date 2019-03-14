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Норвегия провела пуски ракет с истребителя F-35A

Комментариев: 2
Испытания нового оружия прошли в начале марте на полигоне Халтен северо-западнее авиабазы Орланд.

В Норвегии истребители пятого поколения F-35A Lightning II провели первые практические пуски ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Соответствующее видео на канале в YouTube опубликовали вооруженные силы страны.

Отмечается, что стрельбы выполнила 332-я эскадрилья Королевских ВВС Норвегии. Испытания нового оружия прошли в начале марта на полигоне Халтен северо-западнее авиабазы Орланд.

В начале 2018 года Норвегия приобрела у США 52 самолета F-35. Сумма сделки составила $10 млрд.

При этом первые истребители F-35 норвежцы получили еще в ноябре 2017 года. Ожидается, что до 2024 года страна будет получать по шесть новейших самолетов в год.

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Теги: США, авиация, самолет, ракета, видео, ракеты, Норвегия, истребитель, F-35, самолеты, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Yaha_27    14.03.2019, 20:47
Оценка:  +2
Yaha_27
Норвегия сила! Россия могила!
G_only_G    14.03.2019, 20:33
Оценка:  +14
G_only_G
Скандинавский полуостров и Балтийский регион должны быть очищены от кремлевских оккупантов!
Свободу Ингрии! Свободу Карелии! Слава Сатане!
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