Норвегия провела пуски ракет с истребителя F-35A

Испытания нового оружия прошли в начале марте на полигоне Халтен северо-западнее авиабазы Орланд.

В Норвегии истребители пятого поколения F-35A Lightning II провели первые практические пуски ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Соответствующее видео на канале в YouTube опубликовали вооруженные силы страны.

Отмечается, что стрельбы выполнила 332-я эскадрилья Королевских ВВС Норвегии. Испытания нового оружия прошли в начале марта на полигоне Халтен северо-западнее авиабазы Орланд.

В начале 2018 года Норвегия приобрела у США 52 самолета F-35. Сумма сделки составила $10 млрд.

При этом первые истребители F-35 норвежцы получили еще в ноябре 2017 года. Ожидается, что до 2024 года страна будет получать по шесть новейших самолетов в год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet