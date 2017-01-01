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Мэй проигнорировала мои советы по ведению переговоров по Brexit - Трамп

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Глава США заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не прислушалась к его советам по ведению переговоров по Brexit.
Дональд Трамп и Тереза Мэй
Дональд Трамп и Тереза Мэй

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не прислушалась к его советам о том, как нужно вести переговоры по Brexit (выходу Великобритании из состава Евросоюза). Об этом американский лидер сказал в четверг, 14 марта, журналистам в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Я удивлен тем, как плохо пошли переговоры по Brexit. Я давал премьер-министру советы о том, как нужно вести переговоры, чтобы добиться успеха, но она не послушала. Это нормально. Она должна делать то, что должна", - отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы ситуация вокруг Brexit нормализовалась.

"Мы можем заключить торговое соглашение с Великобританией. Если Евросоюз откажется вести [торговые] переговоры с нами, то мы введем тарифы на многие их товары", - сказал американский президент.

Ранее парламент Великобритании большинством голосом отклонил поправку, предлагавшую провести второй референдум по вопросу о Brexit.

Накануне британские депутаты поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй об исключении сценария выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

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Теги: США, Британия, Трамп, Великобритания, Дональд Трамп, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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